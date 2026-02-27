Combate al narcotrafico

México y EU seguirán trabajando codo a codo para fortalecer seguridad, afirma embajador

Aseguró que ambos países continuarán colaborando para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad compartida

Embajador de EU reafirma coordinación con México contra redes de droga
Embajador de EU reafirma coordinación con México contra redes de droga Foto: Captura de pantalla
Por:
Yulia Bonilla

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los gobiernos de ambos países continuarán con el trabajo conjunto para procurar la seguridad de ambas naciones.

En una publicación hecha en redes sociales, mencionó que bajo el trabajo coordinado por Donald Trump y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum “nuestras naciones seguirán trabajando codo con codo para proteger a nuestras comunidades y fortalecer nuestra seguridad compartida”.

Con motivo de la visita que realizó esta semana la zar antidrogas, Sara Carter, a México, el funcionario estadounidense comentó que este tipo de encuentros ratifican el compromiso para frenar el trasiego de narcóticos.

Subrayó que las acciones no sólo se enfocan en atacar la producción y trasiego, sino también a quienes se hacen cargo de financiar esta actividad delincuencial.

“Juntos perseguimos a toda red de narcóticos, no sólo a quienes producen y trafican drogas, sino también a quienes financian, facilitan y blanquean las ganancias de estas operaciones delictivas”, escribió.

