México y EU seguirán trabajando codo a codo para fortalecer seguridad, afirma embajador

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los gobiernos de ambos países continuarán con el trabajo conjunto para procurar la seguridad de ambas naciones.

En una publicación hecha en redes sociales, mencionó que bajo el trabajo coordinado por Donald Trump y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum “nuestras naciones seguirán trabajando codo con codo para proteger a nuestras comunidades y fortalecer nuestra seguridad compartida”.

La visita de la directora de @ONDCP, @SaraCarterDC, reafirma nuestro compromiso compartido para detener el tráfico de drogas en todas sus etapas y a todos los niveles. Juntos, vamos contra toda la red del narcotráfico, no sólo quienes producen y trafican drogas, sino también… pic.twitter.com/B65PG2CP7K — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 27, 2026

Con motivo de la visita que realizó esta semana la zar antidrogas, Sara Carter, a México, el funcionario estadounidense comentó que este tipo de encuentros ratifican el compromiso para frenar el trasiego de narcóticos.

Subrayó que las acciones no sólo se enfocan en atacar la producción y trasiego, sino también a quienes se hacen cargo de financiar esta actividad delincuencial.

“Juntos perseguimos a toda red de narcóticos, no sólo a quienes producen y trafican drogas, sino también a quienes financian, facilitan y blanquean las ganancias de estas operaciones delictivas”, escribió.

