Se analiza pasar elección judicial a 2028, adelanta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sí analiza la posibilidad de que la elección judicial se realice en 2028 y no en 2027, para que así no se empalme con la elección de cargos gubernamentales que ocurrirá el próximo año.

Durante su conferencia matutina realizada en Sinaloa, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la definición del año para realizar la segunda parte de la elección, que en este caso ahora será para renovar a magistrados y jueces a nivel regional, quedó a consideración del Congreso cuando éste recibió la iniciativa.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que en el marco de la reforma electoral, que enviará de manera oficial este lunes, sí se estudia recorrer un año los comicios.

“Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta comisión del congreso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que uno de los factores para reconsiderar este asunto es la cantidad de boletas que la ciudadanía tendría que marcar para las elecciones del próximo año.

“¿Qué significaría? Y también pues la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía, ¿verdad? En un año. Entonces, recuerden que ahora ya no se elegiría Corte ni Tribunal de Justicia, sino sencillamente magistrados y jueces por si por región del país. Entonces, lo estamos evaluando y también el tema de la revocación”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que otro punto a considerar es el costo que esto implicará, al recordar que uno de los objetivos de cambiar al sistema electoral es reducir el gasto que se hace en estos procesos.

“Y estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo. Entonces, y hacerlo en otro año, pues también implicaría sus costos. Entonces, estamos evaluándolo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En cuanto a la propuesta que también evalúa respecto a la revocación de mandato, Claudia Sheinbaum Pardo únicamente negó que se contemple incorporar nuevos lineamientos.

