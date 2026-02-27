Seguridad federal arresta a ‘Lexus’, integrante del Cártel del Golfo

El Gabinete de Seguridad detuvo a 9 integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos a Antonio Guadalupe ‘N’, alias ‘Lexus’, integrantes de dicho grupo criminal, informó el secretario Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en la operación participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana.

Antonio Guadalupe ‘N’ está señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

“El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 Realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo. Es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y EE.UU. Resultado: 9 detenidos, armas de alto poder (incluidos fusiles Barret cal. .50, lanzacohetes y granadas), cartuchos, equipo táctico y vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de @FGRMexico”, informó Omar García Harfuch en sus redes sociales.

