Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México: Claudia Sheinbaum

Durante su gira por Sinaloa, la mandataria federal ratificó el compromiso de su administración con el bienestar de las familias sinaloenses.

Durante la Conferencia Mañanera realizada en esta ocasión desde el puerto de Mazatlán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el buen trabajo que ha estado realizando el Gobernador Rubén Rocha Moya y en especial la coordinación que el Gobierno Federal mantiene con él y con el gabinete de seguridad estatal, reiterando su respaldo a la entidad.

“Pues agradecer el trabajo del Gobernador Rubén Rocha Moya, la buena coordinación que tenemos con él y pues también, felicitar y agradecer el trabajo del General Schazarino como Secretario de Seguridad”, expresó la Presidenta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezan la Mañanera en el puerto de Mazatlán. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el Gobernador abrió su intervención con un amplio agradecimiento por el permanente apoyo que han brindado a Sinaloa, tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el gabinete de seguridad federal y se refirió al respaldo que el pueblo sinaloense brinda a las acciones gubernamentales que son impulsadas desde la Presidencia de la República y que abarcan desde la implementación de programas sociales hasta el envío extraordinario de personal de las diferentes corporaciones de seguridad.

“Durante su estancia podrá advertir que en Sinaloa, sus hombres y mujeres trabajan con entusiasmo, haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país, estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada Presidenta, convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva, la voluntad del pueblo para construir un México más justo, con equidad y soberanía, bienvenida a Sinaloa, su tierra”, indicó.

"Sinaloa puede contar con la Presidenta", afirmó Sheinbaum Pardo al resaltar la unidad entre los niveles de gobierno. ı Foto: Presidencia

El mandatario estatal agregó para finalizar que las jornadas que realiza la Presidenta a lo largo del país fortalecen la confianza del pueblo mexicano en la mandataria y en las decisiones que desde las diferentes Secretarías se toman en beneficio de las familias y los diversos sectores sociales.

