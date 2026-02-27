Zoé Robledo y Tereso Medina refrendan alianza por la salud de los trabajadores

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró una sesión en Morelia para dar la bienvenida a Tereso Medina como nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde se ratificó el compromiso de fortalecer la colaboración tripartita en favor de la salud de las y los trabajadores del país.

Desde el Centro de Datos del IMSS, ubicado en Tres Marías, el director general del Instituto, Zoé Robledo, destacó que la CTM ha sido parte fundamental del Consejo Técnico desde la creación del Seguro Social en 1943, cuando nació con un carácter tripartito que integra a los sectores obrero, patronal y gubernamental.

Durante su intervención, Robledo subrayó que la representación obrera, históricamente encabezada por la Confederación de Trabajadores de México, ha acompañado el desarrollo de la seguridad social en México desde su fundación, por lo que su presencia en los órganos de gobierno del Instituto tiene un profundo significado político e histórico.

Reconoció además la labor de Carlos Aceves del Olmo, quien durante su gestión como dirigente de la CTM mantuvo una relación cercana con el Instituto, y afirmó que con la llegada de Tereso Medina Ramírez se fortalecerá la relación institucional tanto en el Consejo Técnico como en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada en las entidades federativas.

“El IMSS reafirma su papel como la institución fundamental de la seguridad social de México y estamos en la mejor disposición de continuar trabajando de manera coordinada en favor del desarrollo y crecimiento de la institución de seguridad social más grande de América Latina”, expresó el titular del Seguro Social.

Por su parte, Medina Ramírez informó que el pasado 24 de febrero, en un ejercicio de unidad nacional, las federaciones estatales, sindicatos nacionales de industria y de empresa, así como la estructura del Comité Nacional de la CTM, acordaron por amplia mayoría conferirle la responsabilidad de encabezar la organización.

El dirigente sindical afirmó que en esta nueva etapa la Confederación tiene como principio fundamental poner su estructura al servicio de su razón de ser: las y los trabajadores y sus familias. “La salud es un derecho humano, social y personal irrenunciable”, sostuvo.

Agregó que resulta “impensable” hablar de la historia de la CTM sin mencionar al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que ambas instituciones han caminado juntas en la construcción de la seguridad social en el país. “Si le va bien a México, le va bien a las y los trabajadores”, afirmó.

Durante la sesión, los representantes de los sectores obrero, patronal y de gobierno aprobaron el nombramiento de Rubí Nalleli Rivera Durán como nueva titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, adscrita a la Dirección de Incorporación y Recaudación.

Rivera Durán es licenciada en Derecho con Maestría en Seguridad Social y cuenta con más de 15 años de trayectoria en fiscalización, cobranza y afiliación, tanto en materia tributaria como de seguridad social.

