Tras caída de El Mencho van tras 4 líderes locales

Tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el gobierno tiene en la mira a otros cuatro objetivos prioritarios por capturar, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien descartó que, tras la detención, se hayan encontrado vínculos político-criminales.

A cinco días del operativo que llevó a la caída del capo, el funcionario federal comentó que el cártel tiene presencia en más de una entidad federativa, lo que lleva a que se encuentren varios liderazgos según la región, entre los que ya se ha identificado a los cuatro principales.

El dato: Nemesio Oseguera encabezó por 20 años al CJNG, al asumir la dirigencia formal de la organización en marzo de 2012, luego del abatimiento de Ignacio Coronel en 2010.

“Como saben, el Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados; sin embargo, los que más, los que pueden sustituir o en los que hay un liderazgo… hay liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, declaró.

Se abstuvo de proporcionar más detalles sobre quiénes son, para respetar la secrecía de la investigación.

Sobre las listas de presuntas “nóminas” de las personas que operaban para el cártel, que fueron difundidas en días recientes, comentó que se verificará la veracidad de la información, al representar esto una vulneración a la cadena de custodia de las evidencias.

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República (FGR). Por supuesto, con cada indicio de que se encuentra en un domicilio, en un cateo… Hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Entonces, una vez que la FGR haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando corresponda”, detalló.

No obstante, el funcionario federal confirmó que sí se han identificado presuntos sobornos que se habrían entregado a policías y funcionarios, sin que hasta ahora se hayan encontrado evidencias de vínculos con políticos.

“Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, policías estatales, algunos… También de otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo… de políticos, no tenemos caso. Tenemos autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, aclaró.

En cuanto al número de elementos que resultaron heridos durante el operativo de Tapalpa, Jalisco, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que suman 28 elementos militares fallecidos en dos eventos diferentes, relacionados con el operativo contra El Mencho, en Jalisco y reportó que hay 25 elementos de la corporación hospitalizados en atencón de primer y segundo nivel.

Especificó que sólo uno se encuentra en estado grave, mientras que el resto son reportados como estables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que un chofer que fue despojado de la unidad que manejaba en Veracruz se encuentra desaparecido y, por ello, se mantienen las labores para localizarlo.

Mencionó que se brinda atención a un menor de edad que resultó con quemaduras durante los hechos violentos tras el abatimiento de El Mencho, y mantienen contacto con la familia de la mujer que perdió la vida.

“Está trabajando la Segob en tres casos. En el caso del pequeñito que resultó con quemaduras, que se está en contacto con la familia. En el caso del lamentable fallecimiento de la mujer, también se está en contacto con la familia. Y hay un caso reportado de un chofer, que lo estamos buscando junto con todas las… instituciones de seguridad”, detalló.

CSP pide aclarar entrega de el mayo

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que nunca ha quedado claro cómo fue que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, El Mayo, fue entregado por criminales al gobierno de Estados Unidos (EU), que desde 2024 lo mantiene detenido.

Al recordar que los índices de violencia en Sinaloa iniciaron como reacción y disputa entre células criminales tras la captura del capo, la mandataria dijo que, hasta ahora, el país vecino del norte no ha esclarecido cómo ocurrió la captura.

“Ustedes saben cuál es la razón por la cual se incrementan los índices delictivos, a partir de que uno de los líderes delincuenciales pues es llevado a EU, que nunca quedó claro qué fue lo que pasó. Y a partir de ahí se incrementa la violencia en Sinaloa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, proteger a la población”, aseveró.

Declaraciones de Ismael Zambada apuntaron, desde el inicio, que fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien lo habría citado en una finca en Culiacán, donde supuestamente fue amordazado y luego trasladado hacia EU en una avioneta donde agentes del FBI y la DEA lo arrestaron.

Sheinbaum Pardo mencionó que EU ha asegurado que ya envió toda la información, pero, al no considerarlo así, se continuará con la insistencia.

“Ellos dicen que ya enviaron toda la información que tienen. Todos creemos que no. Y seguimos insistiendo”, advirtió la mandataria.

