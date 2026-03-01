Múltiples disparos en tórax y abdomen acabaron con la vida de ‘El Mencho’, revela acta de defunción

El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, murió tras recibir múltiples impactos de arma de fuego durante un operativo militar en Jalisco.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió el pasado 22 de febrero de 2026 como consecuencia de heridas de bala recibidas durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco, según consta en el acta de defunción número 3830 expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México.

El documento oficial, recuperado originalmente por el medio El Universal, detalla que la causa de muerte fue un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Operativo para capturar a "El Mencho" fue ejecutado en Tapalpa, Jalisco. ı Foto: Cortesía

Es decir, Oseguera Cervantes murió por múltiples impactos en el pecho, el abdomen y las piernas. El deceso se registró a las 10:30 horas.

De acuerdo con las autoridades, el operativo tenía como objetivo la detención con vida del capo. Tras el enfrentamiento, elementos militares intentaron trasladarlo a la Ciudad de México para que recibiera atención médica, pero Oseguera Cervantes no sobrevivió al traslado.

🔴De acuerdo con el acta de defunción 3830 del Registro Civil de la Ciudad de México, el fallecimiento de “El Mencho” se debió a múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que provocaron traumatismos en tórax, abdomen y extremidades inferiores.



Vía @El_Universal_Mx. pic.twitter.com/iMBmexXwq7 — Azucena Uresti (@azucenau) March 1, 2026

El acta está vinculada a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del operativo. En el documento también se consigna que el jefe del CJNG nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán, aunque públicamente se le ha asociado con la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, y que vivía en unión libre al momento de su muerte.

La baja de su Clave Única de Registro de Población (CURP) en el Registro Nacional de Población (RENAPO) formaliza administrativamente el fin de la vida del hombre que durante más de una década fue considerado el capo más buscado de México y uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. El destino del cuerpo, según el mismo registro, es la inhumación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am