PT marca distancia de reforma electoral: ‘No permitiremos ningún retroceso democrático’

El PT advirtió que no respaldará cambios electorales que impliquen un retroceso democrático o debiliten el sistema de partidos.

El Partido del Trabajo (PT) rechazó cualquier reforma electoral que atente contra la pluralidad política y el sistema de partidos en México, y advirtió que no avalará lo que calificó como un intento de regreso al viejo partido de Estado que dominó el país durante casi un siglo.

No permitiremos ningún retroceso democrático en México. Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país Partido del Trabajo



En un comunicado titulado “Reforma electoral de avanzada, ninguna regresión que atente contra la democracia en el país”, el PT sustentó su postura en las reformas electorales de 1977 y 1996, a las que consideró conquistas históricas de la izquierda mexicana.

Los espacios democráticos que las izquierdas logramos conquistar con las reformas de 1977 y 1996, fruto de innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados, nos obligan a mantener con dignidad nuestra postura Partido del Trabajo



Pese a crítica a reforma electoral, respalda a Gobierno federal

Pese al tono crítico, el PT reafirmó su respaldo al gobierno federal. “El Partido del Trabajo se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

El compromiso del Partido del Trabajo es inquebrantable en este momento crucial de nuestra historia. Reafirmamos nuestra dedicación a la lucha por la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo mexicano Partido del Trabajo



Se prevé que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral, la cual hasta ahora no ha logrado consensos con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, aliados de Morena, cuyos votos serían clave para su aprobación.

