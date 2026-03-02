Bienestar destaca que inicia pago de segundo bimestre de programas sociales de Gobierno de CSP

Este lunes comenzará el pago de los diversos programas sociales, como pensiones a mujeres, a adultos mayores y a personas con discapacidad, correspondientes al segundo bimestre del año, anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel mencionó que a partir de este 2 de marzo, con la letra A y se concluirá el pago el 26 de marzo para quienes cuyo apellido inicie con la letra Z.

Ariadna Montiel detalló que en suma se invertirán 104 mil 695 millones de pesos para la cobertura de todas las pensiones y programas a 18.8 millones de beneficiarios en todo el país.

En otro punto, señaló que también ya se inició con la entrega de enseres domésticos a los damnificados de las lluvias e inundaciones en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, ocurridas en octubre pasado.

Precisó que la entrega de refrigeradores y estufas fue a 55 mil personas con daños menores, así como a 62 mil 235 con pérdidas totales.

Comentó que esta entrega se hizo hasta ahora, porque se aguardó a que la población se encontrara en mejores condiciones de vivienda.

“Estos enseres son entregados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta logística, es amplia y detallada en medida de que vamos a ir a todas las comunidades y las y los servidores de la nación son quienes nos apoyan a convocar y organizar a la gente para que reciba su paquete de enseres”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR