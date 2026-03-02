Cámara de Diputados alista análisis de iniciativa de reforma electoral

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados se preparan para iniciar el análisis de la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román.

El legislador explicó que, una vez que el Ejecutivo federal presente formalmente la propuesta, el procedimiento establece que el pleno de la Cámara de Diputados deberá dar cuenta de la iniciativa y turnarla a las comisiones correspondientes para su estudio.

De acuerdo con Lobo Román, se prevé que, tras este paso, las comisiones convoquen a reunión hacia el miércoles con el objetivo de definir la ruta de discusión y el método de análisis que se aplicará en las próximas semanas.

“El trámite legislativo es que mañana en pleno tendría que estar informando la presidencia el turno a las comisiones. De inmediato nosotros estaríamos convocando seguramente hacia el miércoles para conocer el rumbo que estaríamos estableciendo para la discusión y el análisis de esta iniciativa”, explicó.

Reforma electoral ı Foto: La Razón/IA

El diputado adelantó que se buscará abrir un proceso amplio que incluya debate y mecanismos de análisis, con la intención de elaborar un dictamen sólido que posteriormente sea sometido a votación en el pleno. Según el calendario preliminar, el análisis podría concluir alrededor del 16 de marzo, a fin de que el dictamen sea presentado hacia el 24 de ese mes. Después, el proyecto sería enviado a la cámara revisora, el Senado de la República, durante la última semana de marzo.

En caso de ser aprobado por el Senado, la reforma electoral tendría que remitirse a los congresos estatales para su eventual ratificación en las primeras semanas de abril.

Sobre la posibilidad de realizar foros, Lobo Román señaló que existe la intención de mantener espacios de diálogo con especialistas, académicos y profesionales del ámbito electoral, aunque la decisión final recaerá en la Junta de Coordinación Política. Estos encuentros, dijo, permitirían incorporar diversas opiniones y fortalecer el dictamen.

En relación con el debate sobre la posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el legislador afirmó que la reforma buscará robustecer el sistema democrático. Sostuvo que, según lo adelantado públicamente, el Instituto Nacional Electoral mantendría su autonomía e independencia, al igual que la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales. Añadió que el cómputo directo de actas originales en consejos distritales podría aportar mayor certeza jurídica, aunque el tema del PREP seguirá siendo revisado durante la discusión legislativa.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT