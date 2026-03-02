Eduardo Gurza Curiel se perfila como aspirante a encabezar la Auditoría Superior de la Federación

El contador público y auditor Eduardo Gurza Curiel, quien se desempeñó como coordinador general de Fiscalización en la entonces Secretaría de la Función Pública durante el gobierno anterior, se perfila como nuevo aspirante para presidir la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con más de 40 años de experiencia en el sector público, Gurza Curiel ha desarrollado su trayectoria en áreas relacionadas con auditoría y fiscalización. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en el Instituto Nacional Electoral, en la propia Secretaría de la Función Pública —hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— y también dentro de la ASF.

Su registro lo coloca entre los perfiles que buscan encabezar el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Entre los aspirantes también se encuentra David Colmenares Páramo, actual titular de la ASF, quien busca la reelección para un segundo periodo de ocho años al frente de la institución.

Eduardo Gurza Curiel, quien se desempeñó como coordinador general de Fiscalización ı Foto: X @BuenGobierno_mx

Asimismo, figura Alfonso Damián Peralta, señalado por diversos medios como uno de los perfiles con mayor cercanía al círculo presidencial.

A la lista se suman Juan José Serrano Mendoza, quien fue contralor de la Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum, así como Edwin Meraz Ángeles, actual Auditor Superior de la Ciudad de México.

Con la incorporación de Gurza Curiel, suman ya cinco los aspirantes registrados para dirigir la Auditoría Superior de la Federación, en un proceso clave para definir a quien encabezará la fiscalización del gasto público federal en los próximos años.

Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación procederá a la revisión y análisis de los requisitos y de la documentación de las personas aspirantes.

Auditoría Superior de la Federación ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT