Familia de mexicano que murió bajo custodia de ICE exige esclarecer el caso

Un ciudadano mexicano identificado como Alberto Gutiérrez Reyes, originario de Veracruz, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un centro de detención migratoria en California, lo que ha generado consternación entre familiares y conocidos.
De acuerdo con testimonios de sus familiares, Gutiérrez Reyes emigró a Estados Unidos en 2001 en busca de mejores oportunidades. Durante más de dos décadas trabajó principalmente en el sector de la construcción para sostener a su familia.
Según el relato de sus allegados, el pasado 9 de enero fue detenido por agentes migratorios cuando salía a desayunar en Los Ángeles. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención privado donde, aseguran, su estado de salud se deterioró de manera acelerada.
El mexicano falleció, mientras permanecía bajo custodia migratoria.
Su hijo Erick Gutiérrez, ciudadano estadounidense, y su esposa Patricia Gutiérrez, originaria de Nayarit, señalaron que atraviesan un momento de profundo dolor y describieron a Alberto como “un hombre trabajador y dedicado a su familia”.
Los familiares han pedido que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento, mientras que el caso se suma a las preocupaciones sobre las condiciones de salud y atención médica dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Ante la gravedad de los hechos, la Cancillería mexicana señaló que exigirá una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer las condiciones que derivaron en el deceso, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.
La dependencia informó que el Consulado de México en San Bernardino activó de manera inmediata los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades estadounidenses para solicitar información detallada sobre las circunstancias del fallecimiento.
