México supera 21.6 millones de vacunas aplicadas contra el sarampión

La Secretaría de Salud de México informó que, del 1 de enero de 2025 al 27 de febrero de 2026, el Sector Salud ha aplicado 21 millones 671 mil 574 dosis de vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la estrategia nacional para prevenir esta enfermedad.

De acuerdo con la dependencia federal, las acciones de vacunación se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el sistema público de salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de fortalecer la protección de la población.

La campaña está dirigida de manera prioritaria a niñas y niños de entre seis meses y 12 años de edad que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, así como a personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente de vacunación o presenten esquemas incompletos.

Las autoridades de salud recordaron que la población puede consultar el centro de vacunación más cercano a través de la plataforma digital dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al número 079, donde se brinda orientación gratuita.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a revisar sus esquemas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios médicos para iniciar o completar la inmunización, al considerar que la vacunación es una medida fundamental para la protección individual y colectiva frente al sarampión.

