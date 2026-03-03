Con presencia militar entierran a El Mencho

Elementos del Ejército y la GN vigilan las inmediaciones del panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, ayer durante el sepelio de Nemesio OsFeguera.

Los restos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron sepultados con un fuerte dispositivo de vigilancia del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y fuerzas de seguridad locales, entre decenas de arreglos florales y música de banda en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, tras haber sido velados en una funeraria de Guadalajara.

El significativo despliegue de soldados y elementos federales que resguardó el evento no impidió que presuntos integrantes del cártel circularan con libertad con el rostro cubierto; que un fotógrafo italiano fuera agredido a golpes por los asistentes, ni que arreglos florales con las siglas de la organización criminal fueran exhibidos sin consecuencia alguna.

El Dato: El panteón Recinto de la Paz es reconocido en Guadalajara como el lugar donde descansan familiares de Rafael Caro Quintero y otros capos reconocidos de la región.

El cortejo fúnebre llegó al panteón al mediodía, donde fue recibido con música de banda en vivo. El ataúd de lujo en color dorado fue introducido en la capilla entre cerca de 500 coronas florales blancas y rojas, a las que se les retiró la dedicatoria antes de que pudieran ser fotografiadas. Un arreglo con forma de gallo elaborado con flores rojas, pico amarillo y cola blanca, llamó particularmente la atención debido a que Nemesio Oseguera fue conocido como El Señor de los Gallos.

Algunos arreglos portaban visiblemente las siglas del CJNG. La mayoría de ellas no tenían cintillo para conocer el nombre de quien las envió. La funeraria las trasladó al panteón a bordo de tres grúas.

El sepelio tuvo lugar bajo la vigilancia de aproximadamente 80 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, quienes mantuvieron control de accesos, revisaron coronas, vehículos y asistentes, y desplegaron unidades blindadas en los alrededores.

500 coronas de flores llegaron a la funeraria en honor a El Mencho

El objetivo, declarado por fuentes oficiales, fue prevenir posibles enfrentamientos con organizaciones criminales rivales. Ante la vista de los elementos federales desplegados en el lugar, individuos identificados como “halcones” del cártel agredieron a un joven fotógrafo italiano que documentaba el evento dentro del panteón.

Familiares y allegados acudieron vestidos de luto y con perfil discreto. Muchos de ellos, con el rostro cubierto con cubrebocas, lentes oscuros o pasamontañas y gorra.

Medios de comunicación reportaron la presunta asistencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija del capo. El acceso al cementerio fue restringido por elementos castrenses exclusivamente a personas cercanas al difunto, mientras mantenían vigilancia terrestre y aérea.

El traslado del féretro de la funeraria al panteón se realizó escoltado por un convoy militar, entre cierres viales en la zona ubicada en el cruce de Avenida Aviación y Santa Margarita, en Zapopan.

El Mencho murió el pasado 22 de febrero a consecuencia de múltiples impactos de bala recibidos en tórax, abdomen y piernas, durante un operativo del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el sábado sus restos a sus familiares, tras concluir los procedimientos protocolarios, y luego de realizar pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso.