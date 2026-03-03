Más de 90 perfiles buscan el relevo en Auditoría Superior

David Rogelio Colmenares, auditor superior de la Federación, el pasado 17 de febrero en la Cámara de Diputados

EL NÚMERO de perfiles que aspiran a convertirse en la próxima persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llegó a 92, 49 más que en el proceso anterior, que se llevó a cabo en 2018, según la lista publicada por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, de los más de 90 postulantes a dirigir el órgano fiscalizador, cerca de 20 no presentó la totalidad de su documentación, por lo que serán notificados y tendrán 48 horas para completar los requisitos.

Entre otros documentos, las y los candidatos deben entregar el currículum en versión pública, una carta que certifique la inexistencia de antecedentes penales, acreditación de su experiencia laboral y el título profesional.

El Tip: En los cinco días naturales posteriores a la recepción de solicitudes, la comisión verificará el cumplimiento de requisitos.

Además del actual titular de la ASF, David Colmenares, que se inscribió para continuar otros ocho años en el cargo, destacan María de la Luz Mijangos Borja, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR); Muna Dora Buchain, exdirectora de Auditoría Forense; Emilio Barriga, exauditor de Gasto Federalizado, y Gerardo Lozano, exauditor de Cumplimiento.

El periodo de revisión y análisis de las y los candidatos concluirá el próximo 5 de marzo; después de esto, iniciará una etapa de entrevistas.

De acuerdo con lo que marca la convocatoria, una vez concluida esta etapa, la Comisión de Vigilancia de la ASF contará con no más de tres días naturales para aprobar la terna que pondrán a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, esto podría ocurrir el 11 de marzo.

92 personas se inscribieron para competir por el cargo

La selección de la nueva titularidad de la ASF ocurre en un momento relevante para la fiscalización del gasto público, en medio del debate nacional sobre la rendición de cuentas, combate a la corrupción y la supervisión de programas federales.

El cargo tiene una duración de ocho años, periodo durante el cual la persona designada será responsable de supervisar el uso de recursos públicos federales y de presentar informes de auditoría sobre el gasto gubernamental ante el Congreso de la Unión.