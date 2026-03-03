Morena en el Senado acuerda cabildeo personalizado con aliados para sacar reforma electoral

Morena en el Senado acuerda cabildeo con aliados de cara a la llegada de la reforma electoral.

El senador Saúl Monreal Ávila aseguró que el grupo parlamentario de Morena respaldará sin “regateo” la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero reconoció que los aliados son indispensables para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Al concluir un encuentro de los integrantes de la bancada morenista, en la que el tema central fue cómo sumar a sus aliados, los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, a la reforma electoral, acordaron iniciar de inmediato un cabildeo personalizado con legisladores de esos grupos parlamentarios.

Saúl Monreal confirmó que los morenistas ya buscan uno a uno a los legisladores aliados que aún muestran reticencias, al tiempo que esperarán a que la Cámara de Diputados, cámara de origen, apruebe primero el texto antes de que el Senado de la República lo analice.

Pese al respaldo unánime, rechazó que Morena vote la iniciativa “a ciegas”, en referencia a los cambios de última hora introducidos por la Presidenta al texto original, pues pronosticó un “debate fuerte” , específicamente en torno al financiamiento y la fiscalización.

PT anuncia voto libre en reforma electoral; Verde, sin definir postura

El Partido del Trabajo (PT) en el Senado advirtió que votarán en libertad la reforma electoral, y reiteró que no respaldarán ninguna modificación que represente un retroceso para el sistema democrático del país.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Geovanna Bañuelos de la Torre, descartó que Sheinbaum busque cargarle al PT un costo político ante la posibilidad de que no avalen la reforma.

“No vamos a aprobar nada que signifique un retroceso para el proceso democrático de nuestro país”, y añadió que en el PT “somos hombres y mujeres libres, libres y valientes.”

Por separado, el senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, advirtió que su partido no definirá una postura formal sobre la reforma hasta no contar con el texto de la iniciativa.

Velasco enfatizó que la alianza con Morena no se encuentra en riesgo de ruptura , aunque esa decisión, aclaró, le corresponde exclusivamente a la dirigencia nacional.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, reiteró en múltiples ocasiones que la bancada aguarda la llegada formal de la propuesta legislativa , ya sea a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados.

“ Vamos a esperar a que la iniciativa llegue aquí al Senado de la República o a Cámara de Diputados y, ya una vez que tengamos la iniciativa, vamos a analizarla con detenimiento”, declaró el exgobernador de Chiapas, quien precisó que el documento podría llegar este mismo día o el miércoles.

