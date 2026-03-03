Muere mexicano bajo custodia del ICE

EL CIUDADANO veracruzano Alberto Gutiérrez Reyes falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un centro de detención migratoria en Adelanto, California, lo que ha generado consternación entre familiares y conocidos.

Se trata del decimotercer mexicano muerto en manos de las autoridades migratorias en EU, en medio de las políticas de línea dura de la administración Trump.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que exigirá una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer las condiciones que derivaron en el deceso, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.

TE RECOMENDAMOS: Iría al pleno a finales de marzo Prevén casi un mes de análisis de la electoral

El Consulado de México en San Bernardino activó de manera inmediata los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades de EU para solicitar información detallada sobre el hecho.

Asimismo, solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y otros documentos relevantes que permitan esclarecer lo ocurrido.

Gutiérrez Reyes emigró a EU en 2001 en busca de mejores oportunidades. Durante más de dos décadas trabajó principalmente en el sector de la construcción para sostener a su familia.

Según relato de sus allegados, el pasado 9 de enero fue detenido por agentes migratorios cuando salía a desayunar en Los Ángeles. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención privado donde, aseguran, su estado de salud se deterioró de manera acelerada.