¿Dónde se hace el Spring Break en México? Estos son los destinos más concurridos

El Spring Break, el receso académico de primavera en Estados Unidos, tiene en México uno de sus principales escenarios turísticos. Cada año, miles de estudiantes estadounidenses eligen destinos de playa del país para vacacionar durante marzo, periodo en el que se concentra la mayor parte de las salidas universitarias.

Hay puntos específicos del territorio nacional que históricamente concentran la mayor afluencia.

¿Qué partes de México reciben el Spring Break? ı Foto: Cuartoscuro/ Especial

¿Cuáles son los destinos más concurridos en México?

Cancún, en el Caribe mexicano, es considerado el destino más representativo del Spring Break en México. Su zona hotelera, conectividad aérea directa con ciudades de Estados Unidos y amplia oferta de entretenimiento lo mantienen como el punto con mayor concentración de visitantes en esta temporada.

Durante marzo, hoteles y centros nocturnos registran alta ocupación, particularmente en la segunda y tercera semana del mes.

A unos kilómetros de Cancún, Playa del Carmen también recibe a estudiantes en vacaciones. Su ubicación estratégica dentro de la Riviera Maya la convierte en una alternativa con infraestructura hotelera, playas y oferta recreativa.

En el noroeste del país, Los Cabos —que comprende Cabo San Lucas y San José del Cabo— es otro de los destinos frecuentes. Resorts, playas y actividades acuáticas forman parte del atractivo que lo posiciona dentro del circuito del Spring Break.

Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, también figura entre los destinos elegidos por estudiantes estadounidenses. Su infraestructura hotelera y conectividad internacional permiten recibir turismo durante toda la temporada alta de primavera.

Mazatlán complementa la lista de destinos que reciben visitantes durante el receso primaveral, aunque en menor volumen comparado con el Caribe mexicano.

¿Cuándo empieza el Spring Break 2026? ı Foto: Cuartoscuro

El Spring Break no tiene una sede única ni es un festival centralizado; se trata del periodo vacacional que cada universidad o distrito escolar de Estados Unidos establece en su calendario académico. En 2026, la mayor concentración de estudiantes se prevé a lo largo de marzo.

México se mantiene como uno de los países preferidos por su cercanía geográfica con Estados Unidos, oferta hotelera y condiciones climáticas favorables durante la primavera.

