Seguridad federal se reúne con representantes de la FIFA para coordinar acciones: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que sostuvieron una reunión de coordinación con autoridades de la FIFA, rumbo a la Copa del Mundo en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @CopaMundialDeLaFIFA, autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA 2026.

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional. Con trabajo conjunto y coordinación entre federación, estados y municipios, la seguridad de la población y de quienes visitan nuestro país durante el Mundial”, escribió Omar García Harfuch.

