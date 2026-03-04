Serenata en urgencias: Enfermero interpreta bolero a pacientes en hospital del IMSS

Enfermero interpreta bolero a pacientes en hospital del IMSS y se hace viral

Un video que circula en redes sociales muestra a un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpretando una canción a pacientes hospitalizadas en el área de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, el cual se volvió viral en redes sociales.

En la grabación, se ve al trabajador de la salud, identificado en redes como “Hum Dash”, sentado frente a las camas de pacientes hospitalizadas y cantando la canción “Esclavo y Amo”, tema popularizado por el cantante mexicano Javier Solís.

El momento ocurrió durante su turno de trabajo en el área de urgencias, donde además de cumplir con sus labores clínicas, el enfermero decidió responder a la petición de las pacientes y ofrecerles un espacio de distracción a través de la música.

Tras concluir la interpretación, las personas presentes reaccionaron con aplausos y risas, mientras que el profesional retomó sus actividades habituales.

La grabación, rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones en redes sociales, donde usuarios celebraron el gesto de empatía y destacaron la calidad vocal del enfermero. Algunos comentarios compararon su voz con el estilo tradicional del bolero ranchero.

En respuesta a la viralización del video, el propio Hum Dash publicó comentarios desde su cuenta personal, donde agradeció las muestras de apoyo y explicó que su intención no es buscar fama, sino brindar un momento de alivio emocional a quienes enfrentan situaciones difíciles durante la estancia hospitalaria.

“No canto para hacerme famoso. Canto porque sé que aquí las horas son largas y pesadas”, dijo.

MSL