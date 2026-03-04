Sólo 200 de 8 mil mexicanos en Medio Oriente han recibido ayuda de la SRE: Senado

Al centro, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Alejandro Murat Hinojosa, informó que la Cancillería mexicana ha logrado atender a apenas 200 de los aproximadamente 8 mil connacionales que se encuentran actualmente en la región del Medio Oriente, donde el conflicto bélico sigue escalando.

En conferencia de prensa, señaló que la Comisión formalizó una solicitud directa ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que mantenga informado de manera constante al Senado sobre las acciones que emprende en favor de los mexicanos en zona de conflicto.

Acompañado por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Karen Castrejón Trujillo y Alejandra Barrales Magdaleno, así como por el senador Francisco Ramírez Acuña, el legislador reveló que el canciller Juan Ramón de la Fuente se comunicó personalmente con él y remitió un documento oficial con un balance de las acciones consulares .

Según el informe, De la Fuente ha atendido directamente llamadas de connacionales y, hasta el momento, se han emitido salvoconductos de seguridad a 200 mexicanas y mexicanos dispersos en distintos países de la región.

“A estos 200 mexicanas y mexicanos se les ha dado un salvoconducto de seguridad en los diferentes países que están en este momento inmersos en esta guerra que está suscitándose en el Medio Oriente” Alejandro Murat, senador de Morena



El senador precisó que las embajadas de México en Irán, Israel, Jordania, Catar, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Líbano y la oficina de representación en Palestina trabajan en modalidad de guardia permanente.

“Las embajadas están trabajando 24 horas y en comunicación permanente con cualquier connacional que así requiera del apoyo”, afirmó.

Murat Hinojosa subrayó que la exigencia legislativa de rendición de cuentas no cederá: “Seguiremos informando; esta comunicación, como lo ha hecho saber la Comisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe ser permanente”.

