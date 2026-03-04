Temblor en México HOY 4 de marzo: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 4 de marzo, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 15 km al sureste de Santa Isabel, Baja California aproximadamente a las 06:55 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 15 km al SURESTE de SANTA ISABEL, BC 04/03/26 06:55:04 Lat 32.50 Lon -115.52 Pf 1 km pic.twitter.com/YGjSzwB2LR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 4, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 24 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 02:32 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 24 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/03/26 02:32:48 Lat 14.47 Lon -92.07 Pf 71 km pic.twitter.com/jpWjVXAKYf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 4, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 82 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 01:14 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 82 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/03/26 01:14:39 Lat 13.97 Lon -92.40 Pf 29 km pic.twitter.com/0CJPW8SMuY — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 4, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 129 km al suroeste de Cintalapa, Chiapas a las 01:11 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 129 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/03/26 01:11:41 Lat 14.15 Lon -93.22 Pf 61 km pic.twitter.com/0BzsOSppdy — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 4, 2026

Sismo intensidad 4.1 grados a 123 km al suroeste de Cihuatlán, Jalisco a las 00:59 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 123 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/03/26 00:59:58 Lat 14.05 Lon -93.09 Pf 95 km pic.twitter.com/rKonQp0DUM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 4, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Tu mochila de emergencia no se improvisa: se prepara con tiempo y pensando en lo indispensable para los primeros días. 🎒 Tenerla lista, ubicada en un lugar accesible y adaptada a tu familia también es una forma de prevenir. pic.twitter.com/1IMEOiNrX8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 28, 2026

LMCT