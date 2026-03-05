› Avanza sucesión en la ASF

Informan desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que ya se aplicó la primera criba para elegir a la o el próximo auditor superior, que estará en el cargo durante los próximos ocho años. Nos reportaron que de la histórica y voluminosa lista de 92 aspirantes, 10 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos que marcó la convocatoria, además del desistimiento de una de las candidatas que más sonaba, la actual fiscal especializada en materia de combate a la corrupción María de la Luz Mijangos, quien, por cierto, nos dicen que no se fue exenta de señalamientos, después de que la senadora morenista Nora Ruvalcaba exigió que la sacaran del proceso, al acusarla de desentenderse de un caso de corrupción relacionado con una empresa de energía. En fin, tras esta depuración, 81 perfiles postulantes ya avanzaron a la siguiente etapa, que contempla entrevistas con miembros de la comisión en la que cada participante tendrá la oportunidad de argumentar por qué debería ocupar uno de los cargos más importantes en materia de fiscalización del país. Pendientes.