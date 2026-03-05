Diputados y senadores van por igualdad sustantiva

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y el Senado reafirmaron su compromiso con la lucha histórica e incansable de las mujeres para garantizar la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos de este sector y a una vida libre de violencias.

Con sesión solemne en San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, reconoció que ha habido avances como el disminuir en un 20 por ciento la diferencia salarial en los últimos 5 años, pero “falta mucho por hacer para que las mujeres podamos ganar lo mismo en condiciones iguales que los hombres”. No obstante, recalcó que México es un país con enormes retos en materia de género.

13 gobernadoras hay de distintos partidos en el país

Su homóloga en el Senado, Laura Itzel Castillo, reafirmó su compromiso para cerrar las brechas de género, erradicar las violencias y asegurar que ninguna mujer, sin importar su origen, condición social, lengua, edad o territorio, vea limitado su proyecto de vida sólo por el hecho de ser mujer.

En ese contexto, el pleno de la Cámara alta aprobó, con 88 votos a favor, un dictamen que plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para fortalecer la prevención estructural de estas agresiones.