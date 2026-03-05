Embajadora de México en Belice se atrinchera para no dejar el cargo

La embajadora de México en Belice, Martha Zamarripa, fue señalada de atrincherarse dentro de la sede diplomática para evitar abandonar el cargo tras la conclusión de su encargo, se reportó este jueves 5 de marzo de 2026.

El caso salió a la luz luego de que se informara que su periodo concluyó el 28 de febrero, pero Martha Zamarripa presuntamente se negó a entregar las instalaciones y el control de la embajada, lo que habría generado tensión con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La situación ocurre mientras el Senado de la República ya aprobó a la nueva representante diplomática de México en Belice, Ana Luisa Vallejo Barba, lo que ha complicado la transición oficial.

