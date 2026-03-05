› La Presidenta en Jalisco

Y hablando de la gestión gubernamental de la seguridad nacional, hay mucha expectativa por la próxima visita que hará la Presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco el viernes, cuando se habrán cumplido 12 días desde el operativo a gran escala que terminó con la caída y abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Dicen que la mandataria no ha vacilado en dirigirse a las entidades consideradas como objetivos prioritarios en la ruta para pacificar el país. La semana pasada ya se le vio en Sinaloa, un estado en el que aun con el flagelo que han significado los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, las autoridades locales y federales han reportado mermas relevantes en la incidencia delictiva de alto impacto, incluidos los homicidios dolosos. Este fin de semana, Sheinbaum abordará los avances en la normalización de las actividades cotidianas en Jalisco, donde celebrará la reunión del Gabinete de Seguridad, de la mano del gobernador Pablo Lemus, en una región que además ya está en el ojo del mundo, al ser una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol.