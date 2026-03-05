Mier confirma posibles ajustes a la Constitución

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, confirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum prepara una segunda propuesta de reforma electoral que irá directo a la Constitución, con lo que descartó que se trate de simples ajustes a leyes secundarias.

El anuncio llega luego de que la iniciativa original enfrenta resistencias en el Congreso, y el legislador fue tajante al defender la palabra de la mandataria: “Yo le creo a la Presidenta de México. La Presidenta de México habla siempre con sinceridad, con honestidad y con franqueza. Hay un plan B de la Presidenta de México y ella lo va a presentar.”

Ignacio Mier recordó que la reforma político-electoral fue uno de los 100 compromisos que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumió públicamente al ser declarada presidenta electa, y que dicha propuesta quedó fuera del denominado “Plan C”.

El Tip: El morenista aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares no desaparecerá con la reforma electoral.

Ante la pregunta de si el plan b se limitaría a modificaciones de leyes secundarias, el senador fue categórico: “Seguramente tiene que ser reformas constitucionales”, aunque advirtió que habrá que esperar los detalles.

Respecto a la relación de Morena con sus aliados legislativos, el coordinador minimizó las diferencias y subrayó que la coalición se mantiene sólida.

“No va a haber ruptura. La alianza y la coalición se mantiene, porque desde el principio no engañamos a nadie ni al pueblo de México”, señaló.

Sin embargo, reconoció, que el Verde y el PT son socios con autonomía propia: “Son partidos que tienen vida propia, tienen su propia declaración de principios y sus propios estatutos que definen su actuar político”.

En otro tema, Ignacio Mier confirmó la reintegración del senador Higinio Martínez como vicecoordinador de la bancada. “Se reintegró el senador Higinio Martínez, senador por el estado de México; él era vicecoordinador y hoy encontró el apoyo unánime para ser ratificado”, explicó, desmintiendo versiones de inconformidad.

“Eso no es cierto”, respondió el legislador ante señalamientos de que algunos senadores habrían pedido cuentas sobre el manejo de cinco mil millones de pesos administrados por el grupo parlamentario.