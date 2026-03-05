Resistencia de aliados a reforma electoral no es ‘traición’ a la 4T: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la resistencia que muestran los partidos aliados de Morena, PT y PVEM, a la reforma electoral represente una traición al movimiento de la Cuarta Transformación.

La mandataria comentó que la postura de ambos partidos sólo se trata de puntos de vista diferentes.

“Yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación, son puntos de vista distintos. Para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera. Y en el Congreso pues hay puntos de vista distintos”, dijo.

También mencionó que corresponderá a los partidos definir la continuidad de la alianza rumbo a las siguientes elecciones federales que se realizarán el próximo año.

🗳️⚖️ Sheinbaum responde a los desacuerdo de aliados



La presidenta @Claudiashein negó que el posicionamiento de @partidoverdemex y @PTnacionalMX de no acompañar la propuesta de reforma electoral represente una traición a la 4T. Señaló que se trata de puntos de vista distintos y… pic.twitter.com/p3r7VEejaR — Político MX (@politicomx) March 5, 2026

“Vamos a esperar cómo será el debate y la votación. Y ya en el momento de que se definen las coaliciones para el 27, pues ya se definirá por parte de los partidos políticos”, declaró.

Cuestionó que, mientras la resistencia de los aliados protagoniza el debate en la conversación pública, se ha criticado poco a las declaraciones e insultos que personajes políticos de oposición han externado en su contra, entre los cuales mencionó al panista Diego Fernández de Cevallos.

“No sé si ustedes vieron la denostación y el uso de insultos hacia la Presidenta, de algunos, a mí me llamó muchísimo la atención… Digo, a mí ni me afecta. Pero llama la atención, es de llamarla atención, los argumentos que se usan”, declaró.

Reiteró que la reforma enviada al Congreso no disminuirá la pluralidad política, sino únicamente hacer que todos los que lleguen a un cargo público derive de la elección directa de la ciudadanía.

“Otra vez están con qué partido de Estado y Morena se quiere y que somos dinosaurios y que quién sabe qué tanto. No se reconoce la proporcionalidad de los votos de los partidos. Eso no cambia en nada. La única diferencia es que en vez de que el partido defina los de la lista plurinominal, pues que los vote la gente”, dijo.

