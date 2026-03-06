Monreal llama a conservar la alianza política de la 4T

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aseguró que en la discusión y análisis de la reforma electoral enviada por la Presidenta de la República a San Lázaro “es una mala idea que busquemos confrontación” con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

“Yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que conservar la alianza política y la alianza legislativa”, señaló.

En entrevista, indicó que este es un desarreglo temporal que no implica la ruptura con ellos. “Es un desarreglo, un desencuentro transitorio, y que podamos reconstruir los lazos de comunicación y de alianza. Es lo que creo que nos conviene. Tampoco estamos en los mejores momentos para pensar que solos podemos construir el proceso de transformación. Creo que debemos ir acompañados”, dijo.

253 votos asegurados tiene Morena para aprobar la reforma

Además, el diputado sostuvo que este acto particular legislativo “lo veo complejo. Como coordinador de la mayoría, te digo que nosotros vamos a respaldar. Morena, sin duda, no va a dejar sola a la Presidenta”.

“Morena la va a acompañar, porque ese fue nuestro compromiso, porque no somos un ejército de sueltos, con individualidades en las posiciones personales, y vamos a acompañar el proyecto de la Presidenta. Pero eso no me aleja de la objetividad. No me aleja de la realidad, porque yo he escuchado y he hablado... ayer, hablé con el PT, con el Verde, con todos los grupos parlamentarios”, agregó.

Monreal Ávila anotó que “lo que más conviene es que demos paso al proceso y que concluyamos el ejercicio en lo que será la votación en el pleno. Cada uno expresará su posición política, que yo espero sea racional, respetuosa, con razones y argumentos, y ya la votación concluirla bien o mal o acertada, aprobada o no, pero darle paso a la página y volver a otros instrumentos legislativos que sí nos puedan sumar, pero, obviamente, hablo de la reconstrucción, porque si no se acompaña por los aliados, hay un desencuentro”.

Indicó que puede no estar de acuerdo con ellos, “pero es mejor tolerarlos, porque si no, cómo platico con ellos. Si los descalifico y los ubico en el cadalso o en la guillotina, no hay forma de reconstruir; tienes que respetarlos y buscar los caminos de entendimiento, no los caminos de desencuentro”.