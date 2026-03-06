Morena abre la vía para modificar la propuesta electoral presidencial

Legisladores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados abrieron la puerta a modificar la iniciativa de reforma electoral presidencial durante el proceso legislativo, con el fin de sumar votos de sus aliados, PT y PVEM que han manifestado discrepancias sobre la misma.

En respuesta al anuncio del PT de no acompañar la iniciativa, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó: “Yo considero que sí se debe de ver cuáles son las posibles alternativas y ver hasta dónde se puede llegar”.

Cuestionada sobre si esa deserción significaba la muerte de la reforma, respondió: “De ninguna manera considero que esté muerta. Está más viva que nunca”. Llamó a construir acuerdos mediante “una discusión plural” y subrayó que la propuesta debe estar “abierta al debate, que se respire la democracia”.

El Dato: las expresidentas de San Lázaro Dulce María Sauri y Beatriz Paredes coincidieron en que la discusión de la enmienda debe construirse con acuerdos amplios.

Ante la posibilidad de un plan B que logre sumar los votos necesarios, dijo: “Tendríamos que ver cuáles son los caminos para llegar a Roma, como dice el dicho”.

El vicecoordinador de guinda en la Cámara alta, Higinio Martínez, dijo que su bancada está dispuesta a modificar el contenido de la propuesta con tal de asegurar los votos necesarios para sacarla adelante.

“Si falta una coma, hay que poner una coma; si falta una palabra, hay que poner una palabra”, afirmó.

El legislador reconoció que el PVEM ha expresado coincidencias con gran parte de la propuesta, aunque mantiene reservas en temas específicos, mientras que el PT ha planteado dudas sobre otros aspectos. Ante ello, aseguró que Morena mantendrá abiertas las líneas de comunicación con todos los grupos parlamentarios: “Insistiremos en el diálogo hasta el último momento”.

Martínez subrayó que la responsabilidad de encontrar una salida política recae en el Poder Legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, los cuales deberán agotar las negociaciones antes de tomar una decisión final.

En San Lázaro, el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, reiteró que también analizan la posibilidad de incorporar ajustes, siempre y cuando no se alteren los ejes centrales de la propuesta presidencial.

“Si los elementos que se plantean no mueven el eje fundamental que ha planteado la propuesta que hemos recibido de la Presidenta, por supuesto, estaríamos en la condición de estar alimentando y robusteciendo este dictamen. Si los planteamientos y las propuestas van en contra, hemos tomado como grupo parlamentario una decisión de acompañar firmemente la propuesta planteada”, advirtió.

ACELERAN PROCESO. En conferencia, Lobo informó que en San Lázaro se avanza en el análisis de la iniciativa presidencial y que el dictamen podría estar listo la próxima semana. Explicó que actualmente las comisiones unidas trabajan en el análisis técnico de la propuesta, junto con otros documentos e iniciativas relacionadas con la materia electoral.

Entre lo que se revisa, mencionó la propuesta presentada por las organizaciones Salvemos la Democracia y Somos MX, además de planteamientos de legisladores y resultados de diversos foros realizados en los últimos meses sobre participación política, acciones afirmativas, migración y derechos político-electorales.

“También estamos esperando en estas siguientes horas los planteamientos particulares de los compañeros de los partidos, de todos, particularmente los partidos aliados, conocer si hay una forma de estar tejiendo; ya conocen la columna vertebral de lo que será este dictamen y evidentemente en función de eso nosotros estaremos prontos a presentarlo”, señaló.

Lobo Román comentó que durante este jueves y viernes se definirá, junto con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el calendario para la discusión de la reforma y la eventual presentación del dictamen ante las comisiones y posteriormente ante el pleno.

Este jueves circuló el proyecto de dictamen entre los legisladores y se prevé que el martes próximo sea aprobado en comisiones, por lo que sería llevado al pleno un día después, es decir, el miércoles.

MC y PAN presentan contrapropuestas

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

Movimiento Ciudadano (MC) presentó su propia propuesta de reforma electoral, en la que pide declarar nula cualquier elección en la que un candidato sea asesinado durante el proceso.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido naranja, presentó el paquete legislativo que propone modificar 15 artículos constitucionales y 638 artículos en cuatro leyes, y que por la tarde se entregó en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

El Tip: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó al PAN y a MC a construir una “gran alianza” para salvar a México, para lo cual presentó una lista de 10 razones para ello.

El dirigente recordó casos concretos que motivaron la propuesta: “Nos pasa recurrentemente a todos los partidos en elecciones donde el crimen organizado llega al grado de vetar a un candidato por la vía de arrebatarle la vida”.

El planteamiento sobre nulidad electoral forma parte de un eje más amplio de blindaje contra el crimen organizado, que incluye la prohibición de aportaciones anónimas a partidos, reglas estrictas de trazabilidad financiera y regulación explícita de mecanismos opacos, como las criptomonedas.

De izq. a der.: Alejandra Barrales, Ivonne Ortega, Jorge Álvarez Máynez, Clemente Castañeda y Luis Donaldo Colosio, ayer. ı Foto: Especial

También propone hacer efectiva la obligatoriedad del voto, que la Constitución ya contempla, pero nunca se ha aplicado, y extender el sufragio a jóvenes de 16 años bajo el argumento de que el Código Penal y el Código Fiscal ya les imponen responsabilidades a esa edad. El partido estima que ambas medidas combinadas podrían elevar la participación al 74 por ciento de la población.

El segundo eje es la reducción del gasto, al cambiar la fórmula de financiamiento a partidos del esquema actual 70-30 a uno de 50-50, y plantea eliminar duplicidades entre organismos electorales locales y federales para generar ahorros de 45 mil millones de pesos en cuatro años.

Por separado, Ernesto Sánchez, diputado federal del PAN, anunció que prepara una contrapropuesta de reforma constitucional para implementar la segunda vuelta electoral en la elección de la Presidencia de la República.

La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 81, 84 y 99 de la Constitución, con el objetivo de que la persona que ocupe el Poder Ejecutivo federal cuente con el respaldo de la mayoría absoluta del electorado.