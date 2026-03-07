Cierran adiestramientos de control de explosivos

La Secretaría de la Marina (Semar), a través de la Armada de México, realizó este viernes la ceremonia de clausura del “Adiestramiento para el Uso del Equipamiento y Atención a Eventos Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (QBRN)”, con la meta de fortalecer la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026, en el cual, México es sede.

El adiestramiento fue realizado del 8 de febrero al 6 de marzo del presente año, e impartido en coordinación con la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de los Estados Unidos (DTRA, por sus siglas en inglés) y estuvo dirigido a 38 elementos de esta institución.

38 efectivos de la Semar recibieron el adiestramiento

En un comunicado, la Semar resaltó que el objetivo de esta capacitación fue fortalecer las capacidades operativas y la interoperabilidad entre la cooperación militar de las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos; asimismo, permitió el desarrollo de procedimientos operativos estandarizados para la atención de incidentes QBRN, asíidentificar amenazas y precursores asociados a estos riesgos, así como preparar al personal para ejecutar misiones de perfil completo en escenarios relacionados con materiales químicos, biológicos y nucleares.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye a fortalecer el desempeño en la preparación del personal naval ante posibles contingencias, además que reafirma su compromiso para inhibir actividades ilícitas, en beneficio de la seguridad y bienestar de la población.