Defiende Presidenta la reducción de materias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó los planes de reducir el número de materias del plan de estudios que se imparten en el nivel educativo de media superior en México.

En el marco de su visita al estado de Jalisco, la mandataria encabezó la tarde de este viernes la inauguración del Bachillerato Nacional con un plantel en dicha entidad.

Allí, comentó que contar con más materias implica muchas tareas para los estudiantes y esto se convierte en un motivo para que los jóvenes no quieran continuar con sus estudios.

Explicó que la medida considera que ella tenía pocas materias cuando cursó dicho nivel educativo y aun así llegó hasta un doctorado.

“No se necesitan tantas materias. Yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, también una escuela pública de la UNAM. Llevábamos cuatro materias y llegué hasta el doctorado, ¿qué problema tiene? A veces demasiadas materias son demasiadas tareas y es lo que hace que a los jóvenes después no les guste la escuela”, declaró.

No obstante, la Presidenta hizo un exhorto a reforzar las clases de historia, luego de que durante su mensaje se percatara de que los estudiantes desconocen quién fue Margarita Maza.

“¿No saben quién es Margarita Maza? A ver… ¿quién sabe quién es Margarita Maza. Bueno, vamos a dar más clases de historia. Es preciosa la historia. ¿Cómo vamos a saber, como mexicanos, de dónde venimos si no sabemos la historia de México? Margarita Maza fue la esposa de Benito Juárez”, aclaró.

Como parte de las estrategias para atender la deserción escolar, recordó el plan presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP): Te extrañamos en el salón.

“De eso se trata. Por eso les pedimos que nos ayuden. Que les digan a todos sus amigos que no entraron a la escuela: que vengan a la escuela. Que, si algún compañero de ustedes no regresa de la escuela, le hablemos. Si una semana no llegó, hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa. Se llama el programa: Te extrañamos en el salón. Que nadie deje la escuela”, insistió.