Frente Amplio acusa regresión democrática

Integrantes del Frente Amplio Democrático (FAD) advirtieron que la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum podría derivar en la conformación de un partido hegemónico en el Poder Legislativo, lo que permitiría modificar leyes de manera deliberada y poner en riesgo el pluralismo político.

Señalaron que estos cambios podrían abrir la puerta para realizar modificaciones en leyes secundarias que incluso permitirían eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), mecanismo que —afirmaron— ha dado certeza y confianza a la ciudadanía al término de las jornadas electorales.

EL TIP: María del Carmen Alanís, expresidenta del TEPJF, acotó que la reforma es regresiva y carece de técnica constitucional, además de que se construyó sin diagnósticos amplios.

Al participar en el foro “Sí a la democracia, no a una reforma electoral regresiva”, en el que se firmó un manifiesto del mismo nombre que será enviado a los partidos políticos, el FAD propuso mantener las senadurías de representación proporcional para garantizar la presencia de las distintas fuerzas políticas.

También planteó asegurar el pluralismo político en ambas cámaras del Congreso mediante un sistema de representación proporcional que refleje de manera directa la expresión del voto ciudadano en las urnas.

Cuando un gobierno busca debilitar al árbitro electoral y a la oposición, no está reformando la democracia: la está desmontando. La reforma electoral de Morena es regresiva, autoritaria y una amenaza a nuestras libertades y derechos Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos MX



“No es un procedimiento electoral que no tiene mayor importancia, sino que se pretende reconfigurar un órgano fundamental del Estado mexicano como es el Poder Legislativo en sus dos cámaras del Congreso de la Unión. Lo que nosotros deseamos con todo fervor es evitar la restauración de un régimen de partido hegemónico”, señaló Rafael Estrada, especialista en constitucionalismo mexicano.

Indicó que si la iniciativa pretende eliminar la lista nacional, también debería dejar de “premiarse” a la mayoría con dos senadores por cada fórmula.

Por su parte, Marco Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la sobrerrepresentación que, dijo, plantea la reforma electoral, podría derivar en la hegemonía de un solo partido político, en este caso Morena.