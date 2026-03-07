Productividad laboral avanza un 0.5%

EL ÍNDICE del CUMO subió 1.9% a tasa anual en el comercio al por mayor.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), llegó a un nivel de 96.5 puntos, lo que significa un alza de 0.5 por ciento a tasa trimestral y de 0.9 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el IGPLE, en su desglose por grupos de actividad económica y en comparativa con el tercer trimestre de 2025, indica que las secundarias incrementaron 1.0 por ciento y en las terciarias 0.4 por ciento, siendo las actividades primarias donde se aprecia una contracción de 1.1 por ciento.

A tasa anual, las horas trabajadas en el último trimestre de 2025 incrementaron 0.9 por ciento en el mismo periodo pero de 2025, siendo visible un aumento en las actividades primarias de 8.4 por ciento y en las terciaras, de 1.0 por ciento, mientras que las secundarias hubo una caída de 0.3 por ciento.

En cuanto a los Indicadores de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra (IPL-CUMO) y con cifras desestacionalizadas, en el trimestre entre octubre y diciembre de 2025 hubo una alza comparada con el trimestre anterior de 1.4 por ciento en las industrias manufactureras (con base en las horas trabajadas), y también un incremento de 4.2 por ciento a tasa anual.

Sobre el personal ocupado total dentro del IPL-CUMO, se aprecian incrementos trimestrales de 0.8 por ciento en el comercio al por menor y de 0.7 por ciento sobre el comercio al por mayor; además, son apreciables aumentos en las empresas de servicios privados no financieros, de 0.4 por ciento, y en las empresas constructoras, de 0.2 por ciento.

En su comparativa anual, las industrias manufactureras incrementaron en 4.2 por ciento, así como el comercio al por menor, 2.9 por ciento; para las empresas constructoras, hay una contracción de 4.7 por ciento, y respecto al comercio al por menor, la baja fue de 2.1 por ciento.