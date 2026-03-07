Trabajamos cada quien en su país, dice Sheinbaum

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU, en la cumbre Anticárteles de las Américas, el 5 de febrero de 2026

Luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtiera que su país emprenderá una ofensiva militar contra los cárteles naciones de América Latina, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que se tiene un entendimiento firmado entre ambas naciones para que cada uno trabaje la seguridad dentro del territorio que les corresponde.

“Este entendimiento tiene que ver con la coordinación con las instancias del gobierno de EU, diversas instancias… y el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí trabajamos conjuntamente, sobre todo compartiendo inteligencia e investigación y cada quien operando en su propio territorio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, explicó.

Añadió que sostendrán una nueva reunión relacionada con el Mundial de Futbol 2026, que los tres países de Norteamérica organizan, frente a lo cual aseguró que hay una “coordinación muy estrecha”.

EL DATO: La mayoría de los líderes militares llegaron a Florida con sus presidentes, quienes el sábado 7 de marzo tienen previsto asistir a una cumbre con Trump en su club de golf.

Sobre la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EU, la Presidenta afirmó que continuarán con el trabajo y con la exigencia de que se respeten los derechos de los connacionales que residen en EU: “Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de EU, CBP, y el gobierno de México”.

EU está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU



El jueves, en la primera conferencia Anticárteles en las Américas, que contó con la presencia de 16 países, el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dijo que su país se alista para atacar las “amenazas”, y llamó a las naciones presentes a unírseles.

El presidente Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, participarán este sábado en la cumbre Escudo de las Américas, en Florida, en la cual un grupo de naciones “trabajará unida para impulsar estrategias que frenen la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas y cárteles criminales y narcoterroristas, y la migración irregular y masiva”.

Al encuentro, en el que no participará México, asistirán Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, y el electo de Chile.