Destacan acciones de una política exterior feminista

La Secretaría de Relaciones destacó las principales acciones emprendidas en el marco de la Política Exterior Feminista.

Bajo el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Cancillería ha emprendido acciones afirmativas para que el Servicio Exterior Mexicano sea paritario. Además, los concursos de ascenso en curso buscan que las brechas de disparidad de género se cierren aún más.

“Ampliamos la capacitación para la igualdad. Durante 2025 y 2026, agregamos nuevos cursos de formación en igualdad sustantiva y política exterior feminista, cuidados y migraciones, y nuevas masculinidades, impartiendo más de tres mil capacitaciones a personal de la SRE”, señaló en su red social X.

El comunicado advierte que la secretaría ha consolidado una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad de cuidados bajo el compromiso de Tlatelolco, firmado durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: “Mediante el Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género fortalecimos las acciones del personal consular, garantizando el respeto de los derechos de las niñas y mujeres mexicanas en línea con la igualdad sustantiva como derecho constitucional”.

La dependencia, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que la Política Exterior Feminista se fortaleció, a través de la participación internacional, con proyectos de cooperación triangular establecidos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán); acuerdos suscritos con Chile, Colombia, Francia y España; la colaboración con ONU-Mujeres, el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, entre otros.