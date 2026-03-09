En operación marítima, Gabinete de Seguridad decomisa 2 toneladas de cocaína en Acapulco | VIDEO

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína, cuyo peso exacto será determinado por las autoridades ministeriales correspondientes.

El aseguramiento se realizó a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero. Con información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita, cuyo peso bruto preliminar es cercano a las dos toneladas, en espera de la confirmación oficial a través de los procedimientos ministeriales correspondientes.

Los bultos asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso al arribo del buque a puerto.

Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga… pic.twitter.com/5htwiY0yZA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 9, 2026

