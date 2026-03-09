Gasolina mantiene precio promedio debajo de 24 pesos, destacan en conferencia de Sheinbaum

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, destacó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el precio promedio del litro de gasolina ha conseguido permanecer por debajo de los 24 pesos, que se estableció como límite en acuerdo entre el sector y el Gobierno Federal.

Iván Escalante mencionó que se logró estabilizar el precio promedio en 23.59 pesos y adelantó que se espera que el la próxima semana se encuentre en 23.54 pesos.

Con motivo de la Cuaresma, se realiza un monitoreo del costo al que se comercializan 115 tipos de pescado.

Iván Escalante sostuvo que el monitoreo se mantendrá hasta que concluya esta temporada.

