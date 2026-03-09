La trata y feminicidios, problemas reales: ONG

En el marco del 8 de marzo, la plataforma unnainfancia.org, especializada en salud materna y protección del binomio madre-hijo, junto con múltiples colectivos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, alzaron la voz para señalar las demandas más urgentes de las mexicanas, quienes exigen atención médica, educación, empleo digno y seguridad real frente a una violencia que no cede.

“Las auténticas necesidades de las mujeres del país son brindar seguridad frente a la delincuencia, elevar la protección ante el grave problema de explotación sexual y trata, combatir la violencia sexual hacia la mujer embarazada y aumentar la atención en salud y educación. No el aborto ni leyes que eternicen injusticia, maltrato y sometimiento hacia ellas”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento dirigido al Gobierno federal, al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Dato: La plataforma UNNAInfancia denunció que el aborto provocado con violencia ocurre cuando una mujer es obligada, presionada o amenazada para terminar un embarazo.

Los colectivos presentaron un listado de datos que retratan la magnitud del problema. De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) y el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), anualmente mueren 28.3 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en México, y sus principales causas son hemorragias obstétricas, hipertensión gestacional e infecciones postparto, “no el aborto”, según un estudio del epidemiólogo chileno Elard Koch del Melisa Institute.

En materia de violencia, las cifras son igualmente graves: en enero de 2026 se registraron 54 feminicidios, con mayor incidencia en mujeres de 18 a 35 años. Los estados con más casos son Sinaloa, la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Tamaulipas, que concentran casi el 39 por ciento nacional.

7,975 Nacimientos de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años se registraron en 2024

El embarazo infantil, descrito por los colectivos como “la expresión más cruel de violencia y abandono”, persiste. En 2024 se registraron siete mil 975 nacimientos por embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, en estados como Chiapas, Guerrero, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz a la cabeza. Un caso reciente en Chiapas involucró a una niña de 11 años con 20 semanas de gestación tras ser abusada por su padrastro.

El informe del Early Institute reveló que más del 70 por ciento de las víctimas de trata en 2025 eran niñas y adolescentes, mientras que el 32.8 por ciento de las jóvenes de 15 a 17 años han sufrido violencia sexual en el ámbito comunitario, de acuerdo con datos citados por las organizaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que el despido por embarazo sigue siendo una de las quejas más recurrentes de las mujeres en 2025-2026, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que las mujeres mexicanas alcanzan en promedio 10.3 años de escolaridad, frente a 10.8 de los hombres.

En cuanto a salud, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025 revela que la obesidad afecta al 33.5 por ciento de las mujeres adultas, mientras que la depresión y la ansiedad tienen una prevalencia del 20 por ciento entre las mujeres jóvenes.

Los colectivos hicieron un llamado expreso al Gobierno federal, a diputados, senadores y a ministros de la SCJN a incorporar estos elementos en sus decisiones presentes y futuras, con el objetivo de construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las mujeres mexicanas.