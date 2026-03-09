Luchan mujeres con deficiencia auditiva

Alejandra Álvarez Hidalgo es una lideresa de la comunidad sorda en la Ciudad de México. Junto con su colectivo, participó ayer en la marcha por el Día Internacional de la Mujer para exigir que las mujeres sordas sean reconocidas como integrantes activas de la capital y se detenga la desvalorización que, señalan, les impone el sistema patriarcal.

También demandaron que las instituciones y el Gobierno comiencen a pensar en políticas más igualitarias y accesibles para que las mujeres sordas sean tomadas en cuenta y puedan participar como actoras en la toma de decisiones.

Álvarez Hidalgo exigió que las infancias sordas tengan garantizado el derecho a su lengua materna y a una educación bilingüe que combine la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y el español, y la posibilidad de aprender otros idiomas.

Entre sus demandas se encuentra que exista mayor accesibilidad para difundir información sobre derechos sexuales, legales y de salud dirigida a mujeres sordas: “Necesitamos más accesibilidad en información sobre los derechos de las mujeres y que haya intérpretes presentes, porque nosotras, como mujeres sordas, estamos informadas y necesitamos más información sobre cómo saber cuáles son nuestros derechos o cómo cuidar y proteger nuestra salud”, concluyó.