Menores sufren maltrato y delitos

Una pequeña de siete años estuvo entre quienes salieron ayer a marchar por el Día Internacional de la Mujer. En compañía de su mamá, dijo a La Razón que “no quiero que mueran más mujeres”.

En la publicación Violencia vicaria contra mujeres y niñas, niños y adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a enero de 2024, las niñas y adolescentes enfrentan mayores niveles de violencia, desaparición y desigualdad que los varones.

El reporte registra que, en ese año, nueve de cada 10 personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual fueron mujeres. En un nivel similar están las niñas que recibieron atención por violencia familiar, ocho de cada 10 menores.

Además, 73.4 por ciento de las víctimas de trata de personas menores de edad registradas en 2025 son niñas o adolescentes, mientras que dos de cada tres menores desaparecidas en el país son mujeres.

Redim apunta que, en 2024, cuatro de cada 10 niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza y tres carecían de acceso a servicios de salud. Además, 1.5 millones de niñas de entre 5 y 17 años se enfrentan al fenómeno ilegal del trabajo infantil. La organización advirtió que, aunque algunos indicadores han mostrado reducciones, persisten retos estructurales para garantizarles sus derechos.