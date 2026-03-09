“Quitan a los hijos con ayuda de jueces”

Manifestantes, al exigir seguridad para víctimas de desplazamiento en la marcha por los derechos de las mujeres, ayer.

“Se roban a los hijos con la ayuda de los jueces”, fue la consigna con la que los contingentes en contra de la violencia vicaria avanzaron durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital.

Katia Vázquez Peralta lleva cinco años y medio sin ver a sus hijos. Ella fue la primera mujer de Pachuca, Hidalgo, en denunciar violencia vicaria, pero todo su proceso legal lo vive en la Ciudad de México, donde el padre le arrebató la custodia.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Gobierno en México no lleva propiamente una lista de casos de violencia vicaria, por lo que para hacer estadísticas se basan en la cantidad de infancias que han sido violentadas por sus padres o padrastros.

Del 2010 a la fecha, en la capital del país se han registrado mil 319 casos de violencia de lesiones contra infancias de un año hasta los 17; de éstos, el grupo más agredido es el de 12 a 17 años, con 780 víctimas; luego, el de 6 a 11 años, con 321; y, por último, los de uno a 5 años, con 218 casos.

Los datos arrojan que siete de cada 10 niños de uno a 17 años, que son violentados mediante lesiones, son mujeres.

Mientras que las cifras de infancias de un año a 17 que reportaron ser víctimas de violencia sexual en la Ciudad de México entre 2010 y 2024 es de 382, de las que nueve de cada 19 son mujeres.