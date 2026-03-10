Arranca discusión de reforma electoral en San Lázaro entre críticas de la oposición

El pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

Entre acusaciones contra el oficialismo y señalamientos de que la propuesta es una reforma “descafeinada”, este martes a las 18:15 horas, inició en comisiones unidas de la Cámara de Diputados de México la discusión del dictamen de reforma electoral.

Las comisiones de Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México y Comisión de Reforma Político‑Electoral de la Cámara de Diputados de México declararon la existencia de quórum legal para sesionar con 68 legisladores presentes: 38 de Puntos Constitucionales y 30 de Reforma Político-Electoral.

Durante la apertura de la sesión también se informó sobre diversos cambios en la integración de ambas comisiones, solicitados por los grupos parlamentarios y publicados previamente en la Gaceta Parlamentaria, con lo que los nuevos integrantes adquirieron derecho a voz y voto en la discusión.

Al inicio de la reunión, la presidencia sometió a votación el tiempo de participación para el debate del dictamen. Finalmente se aprobó que cada intervención tuviera una duración de tres minutos, lo que generó inconformidad entre legisladores de oposición que reclamaron mayores espacios para la deliberación.

Posteriormente se dio paso a la lectura, discusión y eventual aprobación del proyecto de dictamen que plantea reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución, entre ellos los artículos 41, 54, 63, 116 y 134, en materia electoral.

Durante la sesión también se dio cuenta a la propuesta en torno a la reforma electoral suscrita por legisladores de Movimiento Ciudadano; así como planteamientos de organizaciones civiles, consejeros del Instituto Nacional Electoral, asociaciones y especialistas.

El arranque de la discusión estuvo a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, quien criticó la conducción del debate y acusó a la mayoría de limitar la discusión legislativa.

Entre las propuestas de su bancada, planteó crear una circunscripción electoral específica para mexicanos en el extranjero, con el fin de que puedan elegir directamente 10 diputaciones migrantes.

El legislador sostuvo que la oposición sí ha presentado alternativas en materia electoral, pero acusó que se han cerrado espacios para analizarlas.

“Cuando la mayoría quiere se queja de que nadie presenta propuestas y que nada más nos oponemos a todo, pero cuando sí presentamos, la mayoría no presta atención y cierra los espacios para la discusión y deliberación”, expresó.

La discusión del dictamen continuará con intervenciones de legisladores de todas las bancadas, previo a que las comisiones determinen si el proyecto se aprueba para ser enviado al pleno de la Cámara de Diputados. En tanto la discusión en comisiones se prevé se extienda hasta entrada la media noche.

MSL