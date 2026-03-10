Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos HOY 10 de marzo

La Autopista México-Puebla es una carretera federal que conecta a la Ciudad de México con Puebla, por lo que es utilizada como una vía principal para varios tipos de traslado.
Por la Autopista México-Puebla circulan diariamente miles de transportes con finer comerciales, turísticos, de carga y privados en los 12 carriles que conforman esta infraestructura.
Debido a que esta vialidad conecta el centro del país con el Golfo de México, la Autopista México-Puebla es crucial para el comercio no solamente de Puebla y la capital, sino también de Veracruz
› Ires y venires en el Senado
Este viernes 6 de marzo se registró un cierre a partir de las 19:00 horas debido a que el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México realizó obras de construcción de tres nuevas estaciones del Trolebús que va desde Chalco hasta Santa Marta.
Cierres y desvíos de la Autopista México-Puebla hoy 10 de marzo
Este lunes 9 de marzo un trailer que transportaba ganado desde Veracruz hacia el Estado de México sobre la Autopista México-Puebla se volcó en el kilómetro 42, por lo que esto derivó en el ciere de circulación.
Además, también se registró el cierre total de la circulación, y posteriormente la reducción de carriles debido a que untractocamión se impactó contra el muro central y posteriormente se volcó sobre la vialidad.
Para este martes 10 de marzo no se tienen previstos cierres o desvíos en la Autopista México-Puebla, pero se recomienda a los usuarios que transitan con normalidad por esta vía mantenerse alerta sobre posibles cambios.
En ese sentido, se recomienda a los conductores que viajen por la Autopista México-Puebla anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y seguir las indicaciones que surjan durante el día.
Debido a que en esta vialidad circulan miles de automóviles y transportes de carga y de comercio, se recomienda informarse sobre la situación actual de la Autopista México-Puebla por los canales oficiales de las autoridades.
Cuando se registran incidentes en la Autopista México-Puebla, estos son reportados por medio de las redes sociales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), quienes también indican las vías alternas que deben tomarse en caso de ser necesarias.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.