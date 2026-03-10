‘El Cuini’ negocia con autoridades de Estados Unidos y pide aplazar audiencia

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, exlíder del grupo delictivo "Lo Cuinis" bajo su custodia en Estados Unidos

Abigael González Valencia, alias "El Cuini", señalado como uno de los exlíderes del grupo criminal "Los Cuinis", se encuentra en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para una posible resolución de su caso judicial.

La información fue revelada por el periodista Keegan Hamilton, quien dio a conocer un documento enviado a la Corte del Distrito de Columbia en el que la defensa del acusado solicita aplazar una audiencia programada en Washington D.C.

De acuerdo con el documento, los abogados de González Valencia pidieron posponer la audiencia prevista para el 12 de marzo de 2026 por aproximadamente 60 días, con la intención de que se lleve a cabo alrededor del 8 de mayo de 2026.

En la solicitud se indica que la defensa y la fiscalía han mantenido comunicación constante mientras analizan la información relacionada con el caso.

Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”y del CJNG, se encuentra en conversaciones sobre una posible resolución de su caso en Washington DC.



El expediente indica que las partes mantienen discusiones para alcanzar un posible acuerdo.



El escrito también señala que los abogados continúan revisando una gran cantidad de pruebas y documentos proporcionados por el gobierno estadounidense, entre los que se incluyen más de un año de intercepciones telefónicas realizadas bajo el Título III, reportes de investigación y otros materiales.

Según el mismo documento, ambas partes se encuentran en conversaciones sobre una posible resolución del proceso judicial, mientras continúa el análisis de las evidencias.

Abigael González Valencia es identificado como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años fue señalado como líder de "Los Cuinis", una organización que presuntamente financió al CJNG y participó en el tráfico de cocaína fuera de México.

El presunto narcotraficante fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta y permaneció encarcelado en México durante varios años. Posteriormente, en agosto de 2025, fue uno de los 26 capos del narcotráfico entregados por México a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta su proceso judicial.

Abigael González Valencia, “El Cuini”, ı Foto: Especial

