Sheinbaum recibe a más de 100 directores y directoras ejecutivos de empresas nórdicas

Presidenta recibió a una delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezada por el Grupo Wallenberg

Reunión de este martes.
Reunión de este martes. Foto: @SRE_mx.
Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a una delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezada por el Grupo Wallenberg. La comitiva estuvo integrada por aproximadamente 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas, entre las cuales destacan compañías como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

El Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el grupo mantiene participaciones relevantes en empresas globales. En conjunto, las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México. Esta visita inédita marca la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum resaltó que las puertas de México están abiertas a todas y todos los empresarios interesados en invertir en el país y contestó preguntas de las y los invitados sobre el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, afirmó que se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas en México. Dicho diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

