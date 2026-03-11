CSP descarta demandar a Elon Musk por señalamientos que la vinculan con cárteles | VIDEO

Claudia Sheinbaum informó que decidió finalmente no presentar la demanda civil en contra del empresario estadounidense Elon Musk, luego de que este acusara que la Presidenta “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum manifestó que si el dueño de Tesla y la red social X sigue con este tipo de comentarios hacia ella, “lo reevaluaremos”.

“Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que era en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo reevaluaremos”, dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.

🇲🇽⚖️ La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no presentará por ahora una demanda civil contra Elon Musk, luego de que el empresario insinuara en X que la mandataria repite lo que le “dicen los cárteles”. Sin embargo, advirtió que si continúan los ataques, su gobierno podría… pic.twitter.com/5YcfiaExCx — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 11, 2026

El pasado 24 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su equipo jurídico analizaba la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, luego de que este afirmara en redes sociales que la Mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

“Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo estaban viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, expresó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum minimizó los señalamientos del también dueño de la red social X y sostuvo que la mayoría de la población reconoce el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y el gobierno federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR