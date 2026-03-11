Para combatir violencia digital contra las mujeres

Gobierno firma primer acuerdo de colaboración voluntaria con Google, Meta y Tiktok

“El objetivo es ir atendiendo y que las plataformas a través de estos protocolos vayan bajando imágenes, o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó

El acuerdo firmado esta mañana en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

En el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) suscribió el Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital con Google, Meta y TikTok.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que, en cuatro años, las víctimas de ciberacoso crecieron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas (10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres), por ello el primer acuerdo de colaboración se divide en dos fases para reforzar: prevención y atención.

Prevención: 1. Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento. 2. Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital. 3. Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias (los días 25 de cada mes). 4. Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas. 5. Campañas informativas en el espacio digital para generar una convivencia libre de violencias, fomentar la denuncia, proteger a las mujeres, proveer fuentes de información confiables, motivar a las personas usuarias a realizar reportes en casos de violencias. 6. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias. 7. Educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo. 8. Generar información accesible para sensibilizar a las y los usuarios sobre el uso responsable de tecnología. 9. Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo conjunto.

Atención: 1. Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia: a) Definir conjuntamente los contenidos que se consideran violencias y delitos. b) Fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual. c) Informar las consecuencias a las y los usuarios ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual. d) Implementar y difundir herramientas, controles de seguridad y privacidad. e) Cooperar con el cumplimiento de la ley. f) Implementar políticas y procedimientos internos. 2. Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales. 3. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles. 4. Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención. 5. Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de contactos directos entre enlaces. 6. Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido. 7. Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles para atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres. 8. Se iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, para fortalecer atención a víctimas.

