Morena lamenta que se frene reforma electoral que incluía representación indígena

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, durante su participación en Reforma Electoral en la Cámara de Diputados

Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena lamentaron que la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fuera aprobada, al considerar que la propuesta reconocía y elevaba a rango constitucional la representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores del oficialismo señalaron que la iniciativa responde entre otras cosas una demanda histórica de los pueblos originarios y permitirá fortalecer la participación política de sectores que, afirmaron, han sido excluidos durante décadas.

La diputada Gloria Sánchez López afirmó que las comunidades indígenas respaldan la iniciativa y consideró que representa un paso hacia la justicia social.

“Como indígenas avalamos y estamos orgullosos de que nuestra presidenta finalmente haga justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos y para los sectores históricamente olvidados”, señaló.

Por su parte, la diputada Rosa María Castro Salinas señaló que la discusión de la reforma representó un momento histórico, pues por primera vez se buscaba establecer en la Constitución la obligación de garantizar acciones afirmativas en candidaturas para pueblos indígenas y afromexicanos.

Indicó que, en los procesos electorales recientes, integrantes de comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, migrantes y miembros de la diversidad sexual han tenido que litigar en tribunales para hacer valer sus derechos políticos.

“Hoy se daba un momento clave para que estos derechos queden firmes en la Constitución”, sostuvo.

Las diputadas Dora Alicia Moreno Méndez y Amalia López De la Cruz expresaron su respaldo a la iniciativa en sus lenguas originarias y coincidieron en que la propuesta forma parte de una lucha histórica por el reconocimiento político de las comunidades indígenas.

En tanto, la diputada Irma Juan Carlos señaló que la reforma representaba un avance para ampliar los derechos políticos de los sectores excluidos y consolidar una democracia más incluyente.

“Estamos levantando la voz para pedir que se apruebe este dictamen para que de una vez por todas los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas estemos desde la Constitución participando en la vida política de nuestro país”, expresó.

El diputado Luis Morales Flores, integrante de la comunidad otomí, subrayó que la reforma busco garantizar la presencia de representantes de pueblos originarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En el mismo sentido, el legislador Emilio Ramón Ramírez Guzmán afirmó que la iniciativa constituye en todo sentido un momento histórico para la democracia mexicana y para las comunidades indígenas que han luchado por una representación política efectiva.

MSL