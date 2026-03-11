Sheinbaum analiza emprender denuncia por difusión de video sobre agresión en su contra

Tras presentarse el acuerdo con plataformas digitales para combatir la violencia contra las mujeres desde dicho espacio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que podría ser la primera en recurrir al mecanismo de denuncia contra la difusión del video sobre la agresión que sufrió el año pasado al caminar por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En noviembre de 2025, un hombre tocó sin consentimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba de Palacio Nacional a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una grabación del momento fue difundida por diversas cuentas en redes sociales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el hombre responsable de la agresión se mantiene detenido.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que también podría emprender una denuncia por medio de las plataformas, contra la grabación de la agresión en su contra.

“Lo hice para el acoso, el abuso per se, esta persona sigue detenida pero puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia, es decir, a través de las propias mecanismos de denuncia, de las propias plataformas, uno puede decir en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensuada por mí, donde hay casos de violencia contra mí, entonces pues ya la plataforma hace lo que está establecido en este mecanismo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

